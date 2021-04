Sie haben sich am besten geschlagen! Heute flimmerte die erste Folge der neuen Show "Das Supermarkt-Quiz – Promis kaufen ein" über die Bildschirme. Zu Beginn traten vier Duos gegeneinander an: Die Influencer Jennifer Frankhauser (28) und Tobias Wegener (27) bildeten ein Team, sowie die TV-Sternchen Jürgen Milski (57) und Sandy Fähse (36). Auch der Reality-Star Silvia Wollny (56) mit ihrem Partner Harald Elsenbast (60) und Matthias Mangiapane (37) gemeinsam mit Hubert Fella (53) waren dabei. So mussten sie beispielsweise Preise von Lebensmitteln und Markenlogos erraten – und dieses Duo hat gewonnen!

Matthias und Hubert gingen als Gewinner aus der Show. Sie durften in dem finalen Spiel um den Bonus von 15.000 Euro spielen, der auf ihren bereits erspielten Geldbetrag summiert werden konnte. Sie mussten mehrere Rätsel rund um Lebensmittel lösen. Die Lösungen waren überall in dem Supermarkt versteckt – also mussten sie Köpfchen und Kondition zeigen. Das schaffte das Pärchen leider nicht ganz, jedoch konnten sie weitere 9000 Euro erspielen und spenden schlussendlich 21.280 Euro an die Wohltätigkeitsorganisation Lebenstraum in Frankfurt.

Im Laufe der Sendung flogen die Pärchen mit dem geringsten Geldbetrag raus. Als Erstes mussten Jenny und Tobi gehen, dann folgten ihnen Jürgen und Sandy. So trat Sylvia mit Harald gegen Matthias und Hubert im Halbfinale an und verloren nur knapp gegen die zwei Männer beim Lebensmittel erschmecken.

