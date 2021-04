Schlimme Nachrichten von Marko Osmakcic! Bei Are You The One? sorgte der Schweizer für ordentlich gute Laune. Auch wenn Sabrina Wlk nicht sein Perfect Match war, verbrachten die Turteltauben eine feuchtfröhliche Zeit in der Villa und genossen vor allem ihre Zweisamkeit ausgiebig. Mittlerweile sind die TV-Stars wieder in der Heimat, geben ihren Fans auf Social Media aber weiterhin jede Menge Updates aus ihrem Alltag. Marko sorgt im Netz jetzt aber für große Besorgnis: Der 22-Jährige hatte einen schweren Unfall.

In seiner Instagram-Story meldet sich der Tennislehrer aus dem Krankenhaus und verrät auch den Grund für das beunruhigende Posting. "Gestern hatte ich einen schweren Unfall. Ich bin froh, noch am Leben zu sein", schreibt er zu Bildern, die seinen völlig zerstörten Wagen abseits der Straße zeigen. Was genau passiert ist, behält Marko vorerst für sich. Der Unfall scheint sich aber in Deutschland und nicht in seiner Heimat, der Schweiz, ereignet zu haben. Der Fernsehstar markiert einen Ort in Baden-Württemberg.

Auch wenn es Marko den Umständen entsprechend gut zu gehen scheint, hat der Horror-Crash Spuren hinterlassen. "Seit gestern betrachte ich das Leben mit anderen Augen", stellt er klar und betont: "Sei dankbar und genieße jeden einzelnen Tag. Du weißt nie, ob es der Letzte sein könnte."

Anzeige

TVNOW Sabrina und Marko

Anzeige

Instagram / markoosmakcic Marko Osmakcic, "Are You The One?"-Star

Anzeige

Instagram / markoosmakcic "Are You The One?"-Teilnehmer 2021 Marko Osmakcic

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de