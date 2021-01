Das Liebesabenteuer geht weiter! Nach der erfolgreichen ersten Staffel suchen ab dem 21. Januar wieder zehn Frauen und zehn Männer jede Woche aufs Neue ihre große Liebe bei Are You The One? Die Liebesreise wird von Sophia Thomalla (31) moderiert und am Ende wartet eine Gewinnsumme von sage und schreibe 200.000 Euro. Wer allerdings zu wem passt, müssen die Singles selbst herausfinden – denn nur, wenn jeder sein richtiges Match findet, wird ihnen das Geld ausgezahlt. Und nun steht fest, wer dieses Mal um den Gewinn und die Liebe kämpft.

Neben neuen Gesichtern sind auch einige bekannte Männer mit von der Partie. Aaron Hundhausen suchte beispielsweise schon bei Ex on the Beach sein perfektes Match – allerdings eher erfolglos. Er selbst glaube allerdings, dass er bei jeder Frau landen könne, wie RTL berichtete. Und auch Germain dürfte einigen Zuschauern schon bekannt sein – er nahm bereits an Paradise Hotel teil. Kandidat Dario Carlucci sucht ebenfalls seine große Liebe und weiß genau, was er will! Seine Traumfrau ist Südländerin und entspannt. Ob er diese Mischung in der Show finden wird, bleibt abzuwarten.

Teilnehmer Marvin aus München möchte nun sein Leben als "Fuckboy" hinter sich lassen und eine Beziehung eingehen. Der Barkeeper ist seit drei Jahren Single und suche jetzt eine Frau fürs Leben: Diese sollte temperamentvoll sein und einen besonderen Style haben. Auf die Zuschauer wartet also eine bunte Mischung!

