Marko Osmakcic zeigt sich von einer ganz anderen Seite! Der Schweizer ist durch seine Teilnahme an dem deutschen Format Are You The One? im Jahr 2021 bekannt. Damals bandelte er mit der Kandidatin Sabrina an, die beiden hatten einen sehr guten Draht zueinander, aber leider wurde nach der Show nicht mehr aus ihnen. Gegenüber der Österreicherin hatte er sich stets liebevoll und zuvorkommend verhalten. Nun nimmt Marko an dem serbischen Reality-TV-Format "Zadruga" teil – doch dort wurde er gegenüber seiner Freundin vor laufender Kamera handgreiflich!

Ein Sendungsausschnitt, der Agrovia Today vorliegt, zeigt den ehemaligen Bachelorette Schweiz-Kandidaten, wie er in einem Streit mit seiner Freundin die Fassung verliert. Dabei bleibt es nicht nur bei schweren Beleidigungen auf Serbisch und einem lauten Ton: Marko würgt und schlägt seine Freundin und nachdem diese versucht, sich zu wehren, schubst er sie sogar zu Boden! Nach diesem gewalttätigen Ereignis eilten andere Kandidaten zur Hilfe. Ob seine Aktion Konsequenzen haben wird, sei noch unklar.

Auch die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin Vanja Rasova nahm an dem serbischen Format "Zadruga" teil. In dieser Sendung stieß die Blondine an ihre Grenzen, denn sie musste mit wöchentlichen Geldrationen haushalten und das über Monate! Als sie darum bat, aussteigen zu dürfen, wurde ihr der Wunsch nicht gewährt, wie sie gegenüber Promiflash verriet: "Was mir nicht ganz bewusst war, war die Tatsache, dass ich nicht raus kann aus der Sendung, wann ich möchte."

