Ob die Are You The One?-Betten diesen Strapazen standhalten können? Die Suche nach dem Perfect Match ist längst in vollem Gange – und die ersten Singles haben in der griechischen Traumvilla bereits zueinandergefunden. Während für Kathleen Glawe und Aaron Hundhausen Matratzensport vor laufenden Kameras mittlerweile schon an der Tagesordnung ist, haben die anderen Pärchen sich zuletzt zurückgehalten. Jetzt gab es aber kein Halten mehr: In Folge zehn vergnügten sich gleich vier Duos unter der Bettdecke.

Aaron entführte seine Herzensdame erneut in die Boom-Boom-Suite. Und obwohl er dort zunächst Enthaltsamkeit gelobte, sprach das lustvolle Stöhnen der Reality-TV-Stars für sich. Auch bei Marcel und Leonie ging es dieses Mal zur Sache: Die beiden sind nicht nur ganz offiziell das erste Match der Staffel, sondern scheinen auch in Sachen Sex auf einer Wellenlänge zu sein. Dass auch Germain und Christin ein feuriges Techtelmechtel erlebten, dürfte einige Zuschauer überraschen – immerhin hatte der Berliner kurz zuvor noch mit Victoria gezüngelt. Die eindeutigen Bewegungen unter der Decke machten aber klar: Auch er dürfte nicht mehr unter Sexentzug leiden.

Die große Überraschung für Hausbewohner und Zuschauer folgte allerdings erst in der Matching Night. Dort verriet Moderatorin Sophia Thomalla (31), dass die drei Couples nicht die einzigen waren, die sich im Liebesspiel geübt hatten. Auch Sabrina und Marko ließen sich offenbar von ihren Gefühlen hinreißen – drehten zuvor aber die Kamera weg. "Mensch, du bist ja gestern Nacht auch endlich mal gekommen – äh, angekommen", witzelte Sophia in Anbetracht der schlüpfrigen Angelegenheit.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

TVNOW Aaron und Kathleen in der Privatsuite

TV NOW Leonie und Marcel, "Are You The One?"-Kandidaten

TVNow Germain und Christin bei "Are You The One?"

TVNOW Sabrina und Marko

