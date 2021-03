Gefühlschaos bei Vanessa Martinez? Als sie in die Are You The One?-Villa nachrückte, hatte die schöne Brünette nur Augen für Marko Osmakcic. Doch schon kurz darauf schlug ihr Herz plötzlich für dessen Konkurrenten Marc Bunde – sie wollte sich sogar schon auf sein Gesicht setzen! Bei so hormongeladener Atmosphäre kann man ja schon mal durcheinanderkommen: Promiflash hat bei Vanessa nachgefragt, wieso Marko eigentlich ausgedient hat.

"Marko war bei mir abgeschrieben, weil seine Art einfach nicht zu mir passt", erzählte Vanessa im Gespräch im Promiflash. Sie habe es während der Matchingnight für sich behalten, weil sie nicht vor allen habe sagen wollen, wieso es bei ihr und dem Tennistrainer nicht gefunkt habe: "Ich brauche jemanden, der mich inspiriert und gleichzeitig ein bisschen Grips mit sich bringt. Das war bei Marko leider nicht der Fall." Bei den Psychologen der Show habe sie angegeben, auf den Typ "harte Schale, weicher Kern" zu stehen, berichtete die gebürtige Spanierin: "Ich stehe auf große, gut gebaute Männer: 'Schränke', die lieb sind, ruhig und entspannt. Daher bin ich überzeugt, dass Marc eher als mein 'Perfekt Match' infrage kommt."

Doch auch andere Kandidaten hätten Chancen bei ihr, verriet Vanessa: Marvin und Dominic seien etwa zwei entspannte und ruhige Typen, die bisher nicht gänzlich unter dem Radar der Hamburgerin geflogen seien: "Ich glaube, dass die beiden gute Manieren haben, und das ist mir auch sehr wichtig bei einem Mann."

