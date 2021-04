Silvia Wollny (56) dürfte inzwischen ein echtes Organisationstalent sein – immerhin managt die TV-Bekanntheit seit Jahren eine Großfamilie! In ihrem Haushalt leben einige ihrer elf Kinder, deren Partner und auch noch die Enkelkinder – da kann es schon mal passieren, dass man den Überblick verliert und es bleibt auch nicht aus, dass einem Fehler unterlaufen. Einen dieser Fauxpas gestand Silvia nun Promiflash: Sie hat ihre Tochter Loredana (17) tatsächlich schon mal im Supermarkt vergessen!

Im Rahmen ihrer Teilnahme am "Supermarkt-Quiz" erzählten Silvia und Harald (60) Promiflash von einem ihrer Erlebnisse beim Einkaufen. Ihre Jüngste Loredana war damals bei den Zeitschriften stehengeblieben, nachdem sich das Familienoberhaupt geweigert hatte, ihr eine davon zu kaufen. Im Laufe des Einkaufs geriet das allerdings in Vergessenheit. "Wir fuhren nach Hause, packten aus und als ich jedem der Kinder einen Lutscher geben wollte, fiel auf, dass die Loredana gar nicht da war", berichtete die 56-Jährige. Silvia erinnerte sich mit Schrecken an die 15-minütige Autofahrt zurück zum Supermarkt, während der sie krank vor Sorge war.

Dabei war die Unruhe der elffachen Mutter glücklicherweise unbegründet: Loredana war wohlauf und immer noch vertieft in ihre Lektüre. "Die saß da noch mit ihren Zeitungen und war am Lesen", beschrieb Silvia ihre Erleichterung. Dennoch bekommt sie seitdem stets die Vorhaltungen ihrer Tochter zu hören, sobald sie gemeinsam einkaufen gehen.

„Das Supermarkt-Quiz - am 7. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI“

RTL2 Harald Elsenbast und Silvia Wollny in "Das Supermarkt-Quiz"

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Reality-TV-Star

Instagram / loredanawollny2542 Reality-Star Loredana Wollny im August 2019

