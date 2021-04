Traurige Nachrichten aus Großbritannien. Bereits in den vergangenen Wochen waren Queen Elizabeth II. (94) und die gesamte britische Adelsfamilie in großer Sorge um Prinz Philip (99). Aufgrund einer Infektion hatte sich der 99-Jährige in ärztliche Behandlung begeben müssen und war anschließend am Herzen operiert worden. Eigentlich schien er den Eingriff gut überstanden zu haben. Nun machen jedoch erschütternde Nachrichten die Runde: Prinz Philip ist verstorben.

Die traurigen Neuigkeiten wurden jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account der Queen verkündet: "Mit tiefer Trauer hat ihre Majestät, die Königin, den Tod ihres geliebten Ehemannes, seiner Königlichen Hoheit Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, bekannt gegeben. Die königliche Familie trauert gemeinsam mit den Menschen auf der ganzen Welt um ihn." Weitere Bekanntgaben würden zu gegebener Zeit erfolgen.

Auf die Todesmeldung haben bereits zahlreiche Menschen reagiert: "Mein herzliches Beileid. Er [Philip] hatte ein wundervolles Leben, möge er in Frieden ruhen", schrieb etwa ein Follower. Auch viele Weitere kondolieren dem britischen Königshaus und senden der Familie mitfühlende Worte.

