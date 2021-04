Calvin Kleinen will als Musiker voll durchstarten! Der einstige Temptation Island-Kandidat interessiert sich nicht nur für seinen stählernen Körper, sondern arbeitet seit 2016 auch an seiner Rap-Karriere. Natürlich steht er trotzdem noch für Reality-TV-Formate vor der Kamera: In der anstehenden Promis unter Palmen-Staffel ist er ebenfalls mit von der Partie. Die Quarantäne vor Drehbeginn nutzte der Muskelprotz allerdings nicht, um seinen Waschbrettbauch noch mehr zu trainieren. Im Promiflash-Interview berichtete Calvin nun, dass er sich stattdessen größtenteils seiner Musik gewidmet hat!

Im Gespräch mit Promiflash gestand der TV-Casanova jetzt, dass die Isolierung für ihn hart gewesen sei. "Ich habe die Zeit aber sehr geil genutzt. Ich habe meinen ganzen Musikkram mitgenommen und habe in zwei Wochen ein ganzes Album aufgenommen", erzählte Calvin ganz stolz. Sein Projekt namens "Pasha" wird bereits während der Ausstrahlung der Show erscheinen. Zur selben Zeit soll auch ein gleichnamiges alkoholisches Getränk auf den Markt kommen.

Ansonsten habe sich der 29-Jährige während der freien Zeit natürlich auf das Format vorbereitet. Dabei hätten ihm die schweren Gewichte zwar gefehlt. "Aber ich kann mich auch nur mit Bändern fit halten", erklärte er. Vor allem seine Kondition habe er trainiert, weil er zuvor ein bisschen zu viel geraucht hatte.

SAT.1 Calvin Kleinen, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

