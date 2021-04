Prinz Philips (✝99) Tod überschattet einen eigentlich so freudigen Tag! Am Freitagmorgen war der Mann von Queen Elizabeth II. (94) in seinem Zuhause in Windsor verstorben. Zahlreiche Fans und Wegbegleiter veröffentlichten seitdem Beileidsbekundungen an die Königsfamilie. Auch Philips ältester Sohn, Prinz Charles (72), teilte die traurigen Neuigkeiten im Netz – dabei hätte er heute allen Grund zu feiern gehabt: Philips Todestag fällt auf Charles' Hochzeitstag mit Herzogin Camilla (73).

Am 9. April 2005 hatten sich Charles und Camilla nach einer turbulenten Liebesbeziehung das Jawort gegeben. Heute hätten die Turteltauben entsprechend ihren 16. Jahrestag feiern dürfen. Die Trauung fand damals in der Windsor Parish Church of St John Baptist statt – einer Kirche, die nur zwei Gehminuten von Windsor Castle entfernt ist, wo Philip am Morgen verstarb.

Während sich Charles und weitere Familienmitglieder bisher mit persönlichen Statements über Philips Tod zurückgehalten haben, ließ die Queen schon am Mittag einige rührende Zeilen verlauten. Auf dem Instagram-Profil der königlichen Familie hieß es zu einem Foto des Verstorbenen: "Mit tiefer Trauer muss Ihre Majestät, die Königin, den Tod ihres geliebten Mannes bekanntgeben."

