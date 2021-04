Wann werden Ariana Grande (27) und Dalton Gomez (25) wohl gemeinsam vor den Traualtar treten? Im Mai vergangenen Jahres machte die Sängerin ihre Beziehung zu dem gebürtigen Kalifornier öffentlich. Wenige Monate später machte ihr der 25-Jährige im Dezember auch schon einen Heiratsantrag und die zwei Turteltauben gaben offiziell ihre Verlobung bekannt. Doch steht inzwischen eigentlich bereits ein konkreter Termin für die Trauung fest?

Wie ein Insider nun gegenüber Us Weekly verlauten ließ, wollen sich die beiden scheinbar noch in diesem Jahr das Jawort geben. "Die Hochzeit von Ariana und Dalton wird im Frühsommer stattfinden", glaubte der Informant zu wissen. Außerdem deutete er an, dass die beiden angeblich nur im kleinen Kreis heiraten wollen. Auch verschiedene Locations in mehreren Städten soll sich das Paar bereits angesehen haben. Dabei soll ihnen ein Veranstaltungsort in Kalifornien ganz besonders zugesagt haben.

Dem Insider zufolge sollen die beiden wirklich sehr ineinander verliebt sein. "Er ist ganz vernarrt in sie [und] er macht sie einfach sehr glücklich", berichtete die Quelle. Auch bei Aris persönlichem Umfeld soll der Immobilienmakler gut ankommen. Ob es wohl wirklich nicht mehr allzu lange dauert, bis die Hochzeitsglocken läuten?

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

