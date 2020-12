Ariana Grande (27) hat mal wieder ihren Traummann gefunden! Die Dating-Liste der US-amerikanischen Sängerin ist etwas länger: Graham Phillips, Jai Brooks (25), Big Sean (32), Ricky Alvarez, Mac Miller (✝26), Pete Davidson (27) und Mikey Foster. Doch keiner dieser Hollywood-Hotties konnte die Diva langfristig glücklich machen. Mit Pete löste sie sogar ihre erste Verlobung. Aktuell datet die Beauty den Immobilien-Unternehmer Dalton Gomez – der ging jüngst anscheinend vor ihr auf die Knie.

Auf einer süßen Bilderreihe, die sie auf Instagram veröffentlichte, präsentierte Ariana nicht nur ihre Liebe zu Dalton, sondern auch einen großen Ring am Finger. Dazu schrieb die "Thank U, Next"-Interpretin: "Für immer und noch weiter." Scheint, als wäre Ariana mal wieder auf der Liebes-Überholspur – erst im Frühling dieses Jahres machte sie die Beziehung zu Dalton öffentlich.

Ihre treuen Follower und Fans freuen sich auf jeden Fall sehr für die "Oh Santa"-Sängerin. "Herzlichen Glückwunsch an zwei tolle Menschen. Ari, wir lieben dich und könnten uns nicht mehr für dich und Dalton freuen", oder "Wie toll! Ich kann nicht aufhören zu grinsen", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus unter dem Bildbeitrag treffen. Aber jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von Arianas Verlobung? Stimmt am Ende des Artikels darüber ab!

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Boyfriend Dalton Gomez

Instagram / arianagrande Ariana Grandes Verlobunsgring

