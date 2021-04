Emotionale Worte von Prinz Philips (✝99) Kindern! Der Mann von Queen Elizabeth II. (94) hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen gekämpft – und dann erreichte die Welt am vergangenen Freitag die traurige Nachricht: Der Royal ist auf Schloss Windsor friedlich verstorben. Ein erstes offizielles Statement des britischen Königspalasts gab es bereits – in einem Interview sprechen seine vier Kinder zudem über Philip.

Prinz Edward (57) schildert in einem emotionalen Beitrag bei BBC: "Er war immer der Fels in dem Leben der Queen." Auch sein Bruder Prinz Andrew (61) erinnert sich an einen Vater, der viel Zeit mit seiner Familie verbracht hätte. "Wie in jeder anderen Familie auch gingen die Eltern über den Tag arbeiten und am Abend – wie in jeder Familie – kamen wir zusammen, saßen auf dem Sofa und er las uns vor", blickt der 61-Jährige zurück.

Auch Prinzessin Anne (70) kommt in dem Interview zu Wort – und ist nach dem Verlust sichtlich ergriffen: "Ich werde mich immer an ihn als einen Menschen erinnern, der stets da war, und an eine Person, bei der du Ideen ausprobieren kannst, und wenn du Probleme hast, konntest du immer zu ihm gehen." Ihr Bruder Prinz Charles (72) findet ebenfalls nur liebevolle Worte: "Seine Energie war erstaunlich, wie er meine Mutter unterstützt hat, und es auch für eine so lange Zeit getan hat." Ausgestrahlt wurde das Interview am Abend von Philips Todestag – ob es schon vor dessen Ableben aufgezeichnet wurde, ist unklar.

SIPA PRESS / ActionPress Queen Elizabeth II. und Prinz Philip mit ihren Kindern im Jahr 1969

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Philip und Queen Elizabeth II. mit ihren Kindern Andrew, Edward, Charles und Anne

Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles

