Sarah Harrison (29) musste all ihren Mut zusammennehmen! Inzwischen lebt die erfolgreiche Influencerin mit ihrem Mann Dominic Harrison (29) und ihren gemeinsamen Töchtern Kyla und Mia Rose (3) in Dubai. Von dort aus nimmt die Familie ihre Fans mit auf ihre kleineren und größeren Abenteuer. Jetzt erlebte die zweifache Mutter die volle Ladung Action: Sarah machte einen Fallschirmsprung – und machte sich davor beinahe vor Angst in die Hose!

"Wir gehen heute Fallschirmspringen", fieberte Domi dem bevorstehenden Sprung in einem YouTube-Video entgegen. Er, seine Frau und seine Mutter hatten geplant, sich aus schwindelerregender Höhe in die Tiefe stürzen zu lassen. Während der Fitnessfan den Sprung kaum erwarten konnte, kämpften Sarah und deren Schwiegermutter gegen ihre Nervosität an. "Ich kann euch gerade nicht sagen, was in meinen Bauch abgeht. Ich glaube, ich kriege gleich Durchfall. Ich kriege immer Durchfall, wenn ich nervös bin", erklärte Sarah sichtlich angespannt.

Als die drei sich für den Fallschirmsprung anmelden wollten, machte eine Vorschrift ausgerechnet Domi einen Strich durch die Rechnung! Als Mann darf man nur bis zu einem Körpergewicht von 100 Kilogramm teilnehmen – der Webstar wiegt jedoch 102,5 Kilogramm. Enttäuscht musste er auf das Erlebnis verzichten – seine Ladys ließen sich den Sprung dennoch nicht entgehen. "Es war einfach verrückt, crazy und wunderschön. Es war so geil", zeigte sich Sarah überwältigt, als sie wieder festen Boden unter ihren Füßen hatte.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in Dubai, April 2021

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison bei einem Fallschirmsprung, Dubai 2021

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im April 2021

