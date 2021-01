Sarah Harrison (29) hat Sehnsucht – und zwar nach ihrem kugelrunden Babybauch! Seit Ende Juli sind die YouTuberin und ihr Mann Dominic (29) stolze Eltern von zwei Töchtern. Die Schwangerschaft verlief ohne Komplikationen und trotz des einen oder anderen Schwangerschaftspfündchens fühlte sich die 29-Jährige meist pudelwohl in ihrer Haut. Kein Wunder also, dass sie sich gern an diese Zeit zurückerinnert – und ihre Babykugel sogar ein wenig vermisst!

Auf Instagram teilte Sarah jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie hochschwanger ist. "Ich bin gerade über dieses Bild gestolpert – wenn ich das so sehe, vermisse ich meine Kugel voller Liebe", kommentierte sie die Aufnahme. Außerdem gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin preis, dass sie sich durchaus vorstellen kann, irgendwann vielleicht doch noch mal ein Baby zu bekommen: "Irgendwie möchte ich es auch noch nicht hundertprozentig ausschließen, irgendwann noch mal schwanger zu sein. Aktuell fühlen wir uns zwar komplett, aber man weiß ja nie."

Während Sarah weiteren Nachwuchs also nicht ausschließt, scheint ihr Gatte Domi da doch eher andere Vorstellungen zu haben – so schien es zumindest vor ein paar Monaten. "Wir sind mit der Familienplanung durch", stellte der Fitnessliebhaber im August im Interview mit RTL klar. Schon damals hat Sarah das offenbar nicht so gesehen. "Ich eigentlich noch nicht ganz", unterbrach sie ihren Mann.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Kyla und Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

