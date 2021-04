Prinz Charles (72) widmet seinem Vater Prinz Philip (✝99) rührende Worte. Am Freitagmorgen ging die traurige Nachricht vom Tod des 99-Jährigen um die Welt. Viele seiner Liebsten nahmen bereits öffentlich Abschied vom Herzog von Edinburgh – so teilten beispielsweise seine Ehefrau Queen Elizabeth II. (94) und auch Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) rührende Statements im Netz. Nun richtet auch sein Sohn Charles eine emotionale Rede an seinen verstorbenen Papa.

"Meine Familie und ich vermissen meinen Vater unglaublich." In einer aufgezeichneten Videobotschaft, die am Samstag unter anderem von Daily Mail veröffentlicht wurde, spricht der 72-Jährige über den großen Verlust von Prinz Philip. Er wäre von der großen Anteilnahme und Trauer, die sein Ableben in der ganzen Welt hervorgerufen hat, überwältigt gewesen. Philip habe nicht nur der Königin und seiner Familie, sondern auch dem Land bemerkenswerte und hingebungsvolle Dienste erwiesen. "Mein lieber Papa war eine ganz besondere Person", betont Charles gefasst.

Ein Insider verriet: die Tatsache, dass Charles und Philip in den letzten Monaten mehr Kontakt als je zuvor hatten, spendet dem Mann von Camilla (73) nach diesem Schicksalsschlag sehr viel Trost. Die Vater-Sohn-Beziehung soll in letzter Zeit inniger gewesen sein als die Jahre davor.

Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles, 2013

Getty Images Die Queen, Prinz Philip und Prinz Charles

Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles im Oktober 2016

