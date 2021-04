Queen Elizabeth II. (94) meldet sich erneut zu Wort. Das Oberhaupt der britischen Königsfamilie musste am vergangenen Freitag einen schweren Verlust hinnehmen: Prinz Philip (✝99) verstarb, nachdem er im Vorfeld mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Ein erstes offizielles Statement des Buckingham Palastes gab es bereits. Doch nun meldet sich der Hof ein weiteres Mal zu Wort – und findet rührende Worte für den verstorbenen Royal.

Neben einem gemeinsamen Foto des Paares steht in dem Beitrag auf Instagram: "Bei der Krönung der Königin im Jahr 1953 schwor der Herzog von Edinburgh, der 'Lehnsmann Ihrer Majestät bei Leib und Leben' zu sein." Der 99-Jährige sei über Jahrzehnte hinweg ein treuer Begleiter seiner Ehefrau gewesen – und das bis zu seinem Tod. Weiter wird in dem Post ein Zitat der Queen von 1997 wiedergegeben: "Er ist in all den Jahren meine Stärke und meine Stütze gewesen."

Nach Angaben von Daily Mail soll die Queen bis zum Schluss bei ihrem Ehegatten gewesen sein. Nach seinem Aufenthalt im Krankenhaus ging es Philip zunächst den Umständen entsprechend gut – doch sein Zustand hätte sich in der Nacht vor seinem Tod rapide verschlechtert. Die 94-Jährige hätte sich allerdings geweigert, ihn erneut in eine Klinik zu bringen.

Getty Images Queen Elizabeth ll. und Prinz Philip

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Getty Images Prinz Philip, Queen Elizabeth II, Prinz Charles und Herzogin Camilla in Kampala, Uganda, 2007

