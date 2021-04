Lena Gercke (33) gewährt private Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Im vergangenen Juli wurden das Model und sein Partner Dustin Schöne (35) zum ersten Mal Eltern und hießen ihre Tochter Zoe willkommen. Am Körper der Neu-Mama erinnert inzwischen längst nichts mehr an die Schwangerschaft. Ihr Nachwuchs scheint Lena allerdings auch ordentlich auf Trab zu halten. Im Netz teilte die stolze Mutter nun ein Video von der Kleinen.

In ihrer Instagram-Story zeigte die 33-Jährige ihres aufgeweckten Kindes. Während im ersten Video lediglich das Brabbeln des Mädchens zu hören war, ist Zoe im nächsten Beitrag an einem Piano zu sehen. Das Baby klimpert willkürlich auf den Klaviertasten herum und scheint eine Menge Freude daran zu haben. Dabei ist jedoch nur der Hinterkopf des Kindes zu sehen. "Miss Chopin", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin zu den musikalischen Talenten ihrer neun Monate alten Tochter.

Doch auch als Mutter will Lena nicht auf ihre Karriere verzichten. "Ich versuche, die Dinge sehr gut vorzubereiten, zu organisieren, zu koordinieren, damit die Familie und der Job auch unter einen Hut passen", erklärte die Blondine gegenüber Bild. In der vergangenen Staffel von The Voice of Germany war die Wahlberlinerin deshalb auch schon wieder als Moderatorin im Einsatz und nahm vor Kurzem auch im Rateteam bei The Masked Singer Platz.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Dustin Schöne und ihrer gemeinsamen Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gerckes Tochter Zoe, April 2021

ProSieben/ Willi Weber Lena Gercke bei "The Masked Singer"

