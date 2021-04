DMX (✝50) soll den Menschen in Erinnerung bleiben. Am vergangenen Freitag war der Rapper in einem Krankenhaus verstorben, nachdem er infolge einer Drogenüberdosis einen Herzinfarkt erlitten hatte. Während sich seine Familie noch vor dessen Tod von dem "X Gon' Give It To Ya"-Interpreten verabschieden konnte, zollte die internationale Prominenz dem Verstorbenen im Netz Tribut. Auch DMX' Heimatstadt Yonkers möchte den Musiker mit einer etwas länger währenden Geste ehren – und ihm ein Denkmal setzen.

Bürgermeister Mike Spano erklärte gegenüber dem Magazin TMZ, dass die Stadt den Schmerz der Familie lindern möchte. So könne beispielsweise eine Statue aufgestellt oder eine Straße nach Earl Simmons, wie DMX mit bürgerlichem Namen hieß, benannt werden. Auch eine Form von Street Art sei möglich. Über die Art der Ehrung sollen Spano zufolge die Angehörigen des Verschiedenen entscheiden dürfen. Yonkers heiße die Familie außerdem willkommen, in der Stadt einen Gedenkgottesdienst abzuhalten.

Einem der Familie nahestehenden Insider nach soll es sowohl einen privaten als auch einen öffentlichen Gottesdienst geben. Für Letzteren stehe dem Bürgermeister zufolge das Gelände der städtischen Pferderennbahn zur Verfügung, das normalerweise 7.500 Menschen Platz bietet. Der andauernden Gesundheitskrise wegen ist die Auslastung derzeit allerdings auf 20 Prozent beschränkt. Nichtsdestotrotz stehe es DMX' Familie offen, das Gelände zu nutzen.

Getty Images DMX in Indio, Kalifornien

Getty Images Rapper DMX

Getty Images DMX, US-Rapper

