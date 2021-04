David Friedrich (31) steht noch immer unter Schock! Nur einen Tag vor Ostern fing die Terrasse des ehemaligen Die Bachelorette-Gewinners mitten in der Nacht Feuer und brannte lichterloh. Wo am nächsten Morgen nur noch Schutt und Asche zu sehen waren, hatte der Musiker nur einen Abend zuvor noch mit seinem Kumpel Kamil Golik gegrillt. Glücklicherweise ist bei dem Brand niemand zu schaden gekommen. Jetzt meldete sich David mit einem neuen Update bei seinen Fans!

"Was alles hätte passieren können, lässt uns immer noch nicht kalt", gab David via Instagram offen gegenüber seiner Community zu. Hätte sein Barbecue-Kollege die Flammen nicht bemerkt, wäre die Situation möglicherweise nicht so glimpflich ausgegangen – die Ursache sei aber bis heute unbekannt. "Ich bin dankbar. Für das Leben. Für die Auf und Abs", verriet der TV-Star. So seien ihm nach diesem Vorfall auch die aktuellen Sorgen, die dieses Jahr präsent sind, erst mal zweitrangig.

Auch an seine Follower hat David mit seinem Post einen großen Appell: "Mehr reflektieren, sich bewusst werden, dass es uns trotz vieler Schwierigkeiten nicht schlecht geht, solange man gesund ist!" Er selbst wolle nun auch optimistisch in die Zukunft schauen.

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich, TV-Bekanntheit

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich nach dem Brand, April 2021

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich, TV-Star

