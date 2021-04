Promis unter Palmen startet bald und Giulia Siegel (46) ist auf alle Eventualitäten vorbereitet! Die DJane ist eine von zwölf Stars und Sternchen, die den Cast der zweiten Staffel bilden. Kurz vor dem Auftakt der neuen Episoden-Reihe, die am 12. April beginnt, lässt die Blondine die Zuschauer online schon einen Blick in ihr Gepäck werfen. So hat sie zum Beispiel eine Menge Verpflegung mit dabei, aus Angst, vor Ort nicht satt zu werden – und ein sogenanntes "Faltenbügeleisen" muss auch noch mit!

In einem Sat.1.-Clip öffnet Giulia kurz vor der Show ihren Koffer. "Ich habe ein Bügeleisen für Klamotten und ich habe ein Bügeleisen für das Gesicht. Das ist galvanischer Strom, nennt sich auch Faltenbügeleisen", erklärt die Moderatorin. Sie trage zuerst Produkte für Feuchtigkeit auf und entferne kleine Fältchen dann mit dem Gerät.

Auch einiges an Schminke hat Giulia im Gepäck, um sich "wie die jungen Hasen" hübsch machen zu können. Als Konkurrenz sieht die Powerfrau jüngere Frauen aber keinesfalls. Sie vermute sich da eher in der Mama-Rolle und messe sich lieber mit Männern: "Ich sag immer, ich hab mehr Eier in der Hose als manche Männer."

Giulia Siegel, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Giulia Siegel, DJane

Giulia Siegel in Berlin, 2016

