Läuft etwas zwischen Mischa Mayer (29) und Samantha Abdul (31)? Beide haben in der Vergangenheit im TV nach der großen Liebe gesucht: Der Muskelmann war 2019 Kandidat bei Love Island, die Hamburgerin wollte sich bei Bachelor in Paradise neu verlieben. Geklappt hat das bei keinem der zwei. Aber vielleicht sind sie ja das neue deutsche Promi-Paar. Immerhin scheinen Mischa und Sam nun zusammen in der Türkei zu sein.

In ihren Instagram-Storys meldeten sich die Influencer zwar nicht gemeinsam, aber doch in verdächtig ähnlicher Kulisse aus einem Hotel in Antalya. Der Kölner wird sich dort einer Zahn-OP unterziehen. Der Grund für Sams Aufenthalt? "Ich begleite jemanden, der hier einen medizinischen Eingriff hat, und aus Gründen, die ich jetzt nicht nenne, ist es quasi so, dass ich mit wollte", erklärte sie. Die Aussicht vom Balkon scheint die gleiche zu sein, und auch ihre Ankunftszeit stimmt überein. Am Abend gönnten sich beide dann auch einen Cocktail – ohne ihre Begleitung zu zeigen.

Außerdem hat Mischa schon vor Wochen verraten, dass er eine neue Frau kennengelernt habe – allerdings sei sie keine Promi-Dame. Auch die Blondine machte zuletzt Andeutungen, dass sich in ihrem Liebesleben etwas tue. Was meint ihr: Geht zwischen Sam und dem "Love Island"-Hottie wirklich etwas? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de