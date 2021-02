Mischa Mayer (29) gibt Details über sein Liebesleben preis! Seit ein paar Tagen spekulieren die Fans des Ex-Love Island-Hotties, dass er eine neue Frau am Start hat. Warum? Zuletzt hinterließ der 29-Jährige ziemlich verdächtige Kommentare unter den heißen Social-Media-Beiträgen von Sara Cantero Herrera! Wie ernst die Sache zwischen ihm und dem spanischen Model ist, war bisher unklar. Jetzt verriet Mischa endlich ein bisschen mehr...

In einem Instagram-Livestream plauderte der Betonmischa nun offen über seine aktuelle Flamme – dabei nahm er Saras Namen zwar nicht in den Mund, dennoch dürfte klar sein, von wem er hier spricht. Ein Fan wollte von Mischa wissen, warum er seine Freundin verheimlicht. "Ich verheimliche nicht!", stellte er klar und verriet dann: "Sie ist noch nicht meine Freundin." Worauf er wartet? Auf seine Rückkehr aus Thailand! "Ich werde sie erst meine Freundin nennen, wenn ich in Deutschland zurück bin." Alles andere fände er nämlich unromantisch.

Ein anderer Abonnent interessierte sich dafür, ob Mischas Herzdame wie er bekannt ist. "Nein, sie ist keine Prominente", beteuerte Mischa daraufhin. "Sie will auch keine Prominente werden." Deswegen werde er ihre Beziehung auch nicht übermäßig der Öffentlichkeit preisgeben. "Klar wird sie früher oder später mal in meiner Story auftauchen. Aber ich werde kein Fass aufmachen", betonte der Kölner abschließend.

Instagram / saracantero Sara Cantero Herrera, Model

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im August 2020

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Jahr 2020

