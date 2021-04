Prinz Philip (✝99) schlief offenbar friedlich ein. Der Gemahl von Queen Elizabeth II. (94) verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren. In zwei Monaten wäre er stolze 100 Jahre alt geworden. Die Angehörigen des Herzogs von Edinburgh sind dementsprechend in tiefer Trauer – anscheinend starb Philip aber wenigstens eines sehr sanften Todes, wie seine Schwiegertochter Sophie (56) nun offenbarte.

Laut MailOnline hat die Gräfin von Wessex, die Frau von Philips jüngstem Sohn Prinz Edward (57), weitere Details zum Tod ihres Schwiegervaters preisgegeben. Nach einem Sonntagsgottesdienst in der königlichen Kapelle der Royal Lodge in Windsor soll die 56-Jährige Trauernden erzählt haben, dass der Partner der Queen "sanft" eingeschlafen sei. "Es war so, als ob ihn jemand bei der Hand genommen hätte – und er ging. [...] Sehr, sehr friedlich und das ist doch eigentlich alles, was du jemandem wünschen kannst, oder nicht?", so die Blondine.

"Ich denke, es ist deutlich einfacher für die Person, die geht als für die Menschen, die sie zurücklässt", fuhr Sophie fort. Sie hatte bereits zuvor betont, dass das Ableben des Prinzgemahls für die gesamte Familie ein sehr schwerer Schlag sei.

Getty Images Prinz Philip bei einer Parade in London im August 2017

Getty Images Prinz Edward und Sophie am Tag vor ihrem 20. Hochzeitstag

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. im Oktober 2014

