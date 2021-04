Wie kamen die beiden Gründer Eugen Raimkulow und Andre Ritterwürden überhaupt auf diesen Einfall? In der vergangenen Folge Die Höhle der Löwen wagten die ehemaligen Bundeswehrsoldaten den Schritt vor die Investoren. Mit ihrer Erfindung Pinky wollen die Männer die Entsorgung von Tampons vereinfachen. Doch wie kamen die beiden Kumpels überhaupt darauf, ein Produkt speziell für Frauen zu entwickeln? Promiflash hat nachgehakt!

Bereits vor zehn Jahren hatten Eugen und Andre erstmals die Idee, eine Lösung für das Entsorgen von Tampons zu finden – vor rund vier Jahren nahmen die Überlegungen dann in Form eines Produkts Gestalt an. "Als wir während der Bundeswehrzeit in die Frauen-WG gezogen sind, mussten wir uns schon nach kurzer Zeit mit dieser alltäglichen Fragestellung auseinandersetzen", verrieten die Unternehmer gegenüber Promiflash. Durch Gespräche stellte sich heraus, dass einige Frauen besonders bei der Beseitigung des benutzten Tampons Probleme haben – immerhin gebe es beispielsweise auf Partys und Co. nicht immer geeignete Möglichkeiten.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine Lösung zu finden, die Frauen das Leben während der Periode erleichtert, ein sicheres Gefühl gibt und gleichzeitig ansprechend und stylish ist", erklärte das Duo. Mit ihrem geruchsneutralen Handschuh Pinky können Frauen den Hygieneartikel nun einfach in ihrer Tasche verstauen und im nächstmöglichen Mülleimer entsorgen. Während der Großteil der Löwen sich begeistert zeigte – schnappte sich Investor Ralf Dümmel (54) letztendlich den Deal!

