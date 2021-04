Für Kara Bosworth liegen Trauer und Freude nah beieinander. Erst Anfang des Monats gab die ehemalige Real Housewives-Darstellerin bekannt, dass sie und ihr Mann Kyle erneut Eltern werden. Am Montag war es nun auch schon so weit. Ihr Sohn Vaughn Mack erblickte das Licht der Welt. Für die Eltern ist es ein besonders großes Wunder. Fast genau ein Jahr zuvor, am 30. März 2020, verstarb ihr Sohn McCoy kurz nach der Geburt. Im Netz versucht Kara, ihre Gefühle zu beschreiben.

Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit eine Collage, auf der sie und ihr Mann jeweils mit ihren Babys kurz nach der Entbindung zu sehen sind. Die Emotionen in diesen Augenblicken könnten unterschiedlicher jedoch nicht sein. "Vergangenes Jahr, am 12. April, hielten wir McCoy zum letzten Mal. [...] Ich fühle mich beraubt und bin heute dankbar, da ich mich auch an den Moment erinnere, als Vaughn auf meiner Brust gelandet ist", beginnt Karas langer Post.

Die zweifache Mutter erklärt, wie herausfordernd die Schwangerschaft kurz nach diesem Schicksalsschlag war: "Diese Reise von unserem dunkelsten Tag zum hellsten war nicht einfach, aber wir haben weitergemacht." Kara gibt aber auch zu, dass ihre Trauer sie hin und wieder wahnsinnig gemacht habe. Vaughn sei kein Ersatz für McCoy, er sei eine Erweiterung.

Kara Bosworth, Reality-Star

Kyle und Kara Bosworth

Decker Kate, Kara und Kyle Bosworth

