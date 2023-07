Süße Neuigkeiten: Kara Bosworth erwartet erneut Nachwuchs!

Was für schöne News von Kara Bosworth! Die ehemalige Real Housewives-Darstellerin hatte 2020 einen schrecklichen Verlust durchleiden müssen: Ihr Sohn McCoy ist nach seiner Geburt an einer Schulterdystoktie gestorben. Nur wenige Monate nach dem Schicksalsschlag wurde die Beauty erneut schwanger und durfte daraufhin ihren kleinen Vaughn auf der Welt begrüßen. Nun teilen Kara und ihr Mann mit, dass ihre Familie noch ein weiteres Mitglied bekommt!

Die Neuigkeiten gibt die TV-Bekanntheit in einem langen Statement auf Instagram bekannt. "Ich bin stolz und gleichzeitig verängstigt, Baby Bosworth Nummer vier anzukündigen, das im November zur Welt kommen wird", teilt Kara mit. Dabei erinnert sie auch an ihren verstorbenen Sohn McKoy und blickt auf die harte Zeit nach seinem Verlust zurück. Sie habe nach seinem Tod Angst gehabt, erneut schwanger zu werden, da dies "eine weitere herzzerreißende Katastrophe" riskieren würden. Doch in der neuen Schwangerschaft wolle sie "jede Sekunde feiern."

Im Netz freuen sich zahlreiche Fans für Karas Familie und gratulieren ihr zu der frohen Botschaft. "Herzlichen Glückwunsch meine Liebe.[...] Möge Gott über dich und dieses kostbare neue Wunder wachen" und "Das sind wunderbare Neuigkeiten. McCoy schaut auf euch alle mit Liebe und Unterstützung herab. Glückwunsch, was für ein schöner Segen!", kommentieren zwei ergriffene Fans.

Instagram / karakeoughboz Kara Bosworth mit ihrem Ehemann Kyle Bosworth

Instagram / karakeoughboz Kara Bosworth mit ihrem Ehemann Kyle Bosworth und ihren Kindern

