Kara Bosworth war in den vergangenen Monaten voller Vorfreude auf ihr zweites Baby. Doch Mitte April folgte dann bei der ehemaligen Real Housewives-Berühmtheit der Schock: Ihr Baby starb kurz nach der Geburt. Mittlerweile liegt dieses schreckliche Ereignis einige Wochen hinter der Reality-Schönheit – doch der Schmerz sitzt immer noch tief: In einem Netz-Beitrag denkt Kara an die Momente, die sie mit ihrem Baby jetzt gehabt hätte!

In einem offenen Instagram-Brief widmet die 32-Jährige ihrem verstorbenen Sohn rührende Zeilen. "Du wärst heute einen Monat alt gewesen. Deine Baby-Akne würde sich jetzt ausbreiten und du hättest langsam den Dreh mit dem Schnuller raus", schreibt Kara ganz gerührt zu einem Bild von ihrem Mann Kyle und Söhnchen McCoy. Die Schauspielerin versucht, in Worte zu fassen, was sie alles mit ihrem Kind erlebt hätte – doch der Schmerz über den Verlust ist einfach größer. "Ich trage dich immer noch den ganzen Tag in meinem Herzen. Wir vermissen dich wie verrückt", schließt sie ihren rührenden Post ab.

Kurz nach dem Tod ihres Babys ereilte Kara der nächste Schicksalsschlag – ihr Vater starb mit 64 Jahren. "Papa, bitte pass auf meinen Sohn auf. Im Himmel ist es dein Job, den Opa zu geben", schrieb sie vor einigen Tagen zu Throwback-Bildern mit ihrem Vater Matt Keough.

