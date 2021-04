Sie erlebt wahre Mutterfreuden! Vor einem Jahr ging die ehemalige Real Housewives-Darstellerin Kara Bosworth (32) durch die Hölle. Nach der Geburt ihres Sohnes McCoy ist dieser an einer Schulterdystokie verstorben. Nur wenige Monaten nach dem Verlust dann aber das Glück: Kara war erneut schwanger. Und nun konnte die Reality-Beauty ihr kleines Wunder in den Armen halten: Kara ist stolze Mutter eines kleinen Sohnes geworden!

Diese tolle Nachricht verkündete die 32-Jährige vor wenigen Stunden ihrer Instagram-Community mit supergoldigen Bildern. "An dem Tag, an dem McCoy geboren wurde, begann ich eine Geschichte zu schreiben. Unsere Geschichte. Normalerweise spoile ich nicht gerne das Ende, aber in diesem Fall ist das Ende ein neuer Anfang. Ich stelle euch Decker und McCoys kleinen Bruder vor: Vaughn Mack Bosworth", schrieb die US-Amerikanerin überglücklich im Netz.

Doch mit dieser Info beließ es Kara nicht, sie gab ihren Fans noch viele weitere Details über ihr Söhnchen preis. "Er misst 50 Zentimeter und wiegt 3345 Gramm himmlischer Süße. Geboren wurde er am 31. März in Zimmer elf, genau sechs Tage vor dem ersten Geburtstag seines großen Bruders", schrieb die Mutter von Tochter Decker weiter.

Anzeige

Instagram / karakeoughboz Kara und Kyle Bosworth mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / karakeoughboz Kara Bosworth mit ihrer Tochter Decker und Ehemann Kyle

Anzeige

Instagram / karakeoughboz Kara Bosworth, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de