Ziemlich genau vor einem Jahr durchlebte Kara Bosworth den Albtraum einer jeden Mutter! Die Real Housewives-Darstellerin und ihr Mann hatten sich nach ihrer gemeinsamen Tochter riesig auf einen Sohn gefreut. Doch leider hielt ihr Familienglück nur wenige Tage an: Der Kleine verstarb schon kurz nach der Geburt. Wenig später hat Kara auch noch ihren Vater verloren. Doch jetzt gibt es für ihre Familie wieder einen Lichtblick: Der TV-Star verkündete nun seine Schwangerschaft.

Eigentlich sah es zunächst so aus, als wolle Kara ihren Followern nur ein paar Ostergrüße via Instagram schicken. Doch gegen Ende ihres Posts wandte sie sich dann an ihren verstorbenen Sohn: "Du wirst großer Bruder. Sag Opa, dass er recht hatte. Er wird wissen, was ich meine." Und schaut man sich das dazugehörige Bild eines Osterkörbchens an, fällt der kleine Strampler auf, der offenbar schon für den Nachwuchs ist.

Und trotz der Vorfreude auf ihr Baby nahm sich die Reality-Bekanntheit auch Zeit, um die schweren Schicksalsschläge des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren zu lassen. "Letztes Ostern war der schlimmste Tag meines Lebens. Wir hielten unseren ersten Sohn in den Armen, als er seine letzten Atemzüge machte." Aber sie glaube an Wiedergeburt, und diese Schwangerschaft habe ihr neue Hoffnung geschenkt.

Instagram / karakeoughboz Kara und Kyle Bosworth mit ihrem Sohn

Instagram / karakeoughboz Ostergruß von Kara Bosworth

Instagram / karakeoughboz Kara Bosworth, Reality-Star

