Der Kardashian-Jenner-Clan hatte wieder einen Grund zum Feiern: True Thompson (3) ist jetzt drei Jahre alt! Am 12. April 2018 erblickte die Tochter von Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (30) das Licht der Welt. Seitdem teilen ihre Familienmitglieder, vor allem aber ihre Mutter, immer wieder süße Augenblicke mit der Kleinen im Netz – wie auch jetzt: Anlässlich Trues Ehrentages posteten ihre Verwandten eine Reihe niedlicher Schnappschüsse – mit liebevollen Glückwünschen!

Trues Oma Kris Jenner (65) schrieb beispielsweise in einem Instagram-Beitrag: "Alles Gute zum dritten Geburtstag an unsere schöne, süße, freundliche, liebende und wertvolle True. Du bist so ein unglaublicher Segen und es macht mir so viel Freude, dich aufwachsen zu sehen." Trues Tante Kim Kardashian (40) widmete ihr unter einer Reihe gemeinsamer Fotos ebenfalls rührende Worte: "Du bist so ein Licht in unserer Familie und wir alle lieben dich so sehr." Sie sei die Höflichste von allen, die immer jeden umarmt und küsst.

Die Eltern der Dreijährigen meldeten sich bisher noch nicht so ausführlich zum Ehrentag ihrer kleinen Prinzessin zu Wort. Tristan veröffentlichte lediglich ein Video und schrieb dazu: "Papa liebt dich Baby TuTu." Khloé zeigte ihren Fans dagegen einige Eindrücke von Trues Geburtstagsparty. Die 36-Jährige filmte das Haus, das sehr aufwendig mit Luftballons geschmückt war – auch wenn die Feier wegen der aktuellen Gesundheitslage nur im engsten Familienkreis stattfand.

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson und Kris Jenner im April 2021

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Nichte True Thompson

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im April 2021

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Khloé und Tristan noch ausführlicher zu Wort melden? Ja, da bin ich mir sicher! Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de