Die jüngsten Mitglieder des Kardashian-Clans stehen ihren Eltern in Sachen Posing in absolut nichts nach! Dass der Nachwuchs der Reality-TV-Stars sich mittlerweile auf Fotos mindestens genauso cool in Szene setzen kann wie seine berühmten Eltern, stellten nun Dream Kardashian (4), Chicago West (3) und True Thompson (2) auf einem Selfie mit Khloe Kardashian (36) unter Beweis – und das kann sich wirklich sehen lassen!

Auf Instagram teilte Khloe zwei Aufnahmen, die sie mit ihrer Tochter True und ihren zwei Nichten Chicago und Dream beim Planschen zeigten – offenbar genossen die Kleinen ein erfrischendes Eis in der Sonne. Jedoch dürfte sich diesmal die Aufmerksamkeit der Follower nicht auf die 36-Jährige konzentriert haben – sondern auf ihre zuckersüßen Familienmitglieder, die um die Wette strahlten. Khloe nutzte die Gelegenheit, um dem Trio eine niedliche Liebeserklärung zu machen. "Meine Mädchen. Für immer und ewig", schrieb sie zu den Fotos.

Auch die Follower der Blondine waren völlig begeistert von den bezaubernden Mini-Kardashians – sie konnten kaum fassen, wie groß die Mädels mittlerweile geworden sind. "Wow, sie sind wirklich zu kleinen Schönheiten herangewachsen", staunte eine Userin auf Instagram.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian (r.) mit Dream Kardashian, Chicago West und True Thompson

Getty Images Khloé Kardashian im Januar 2020

Instagram / kimkardashian Dream Kardashian, Stormi Webster, Chicago West und True Thompson

