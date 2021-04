Emotionale Worte von Jacqueline Jossa! Die britische Schauspielerin ist ihren Fans eigentlich als echter Sonnenschein bekannt. Im Netz präsentiert sich die hübsche "East Enders"-Darstellerin regelmäßig beim Sport, gibt Einblicke in ihr turbulentes Leben als zweifache Mutter oder postet süße Pärchenfotos mit Ehemann Dan Osborne. Doch jetzt teilte die 28-Jährige ihrer Community einen traurigen Verlust mit: Jacquelines geliebter Großvater ist verstorben.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Dschungelkönigin von 2019 am Mittwoch ein Foto, das sie gemeinsam mit dem Verstorbenen zeigt. Glücklich blicken beide darauf in die Kamera, während sie einander in den Armen halten. "Ruhe in Frieden, Opa. Ich hoffe, du findest im Himmel eine Bühne und singst dir das Herz aus dem Leib. Ich werde eine finden und das gleiche tun. Für dich!", schrieb Jacqueline dazu.

Neben Ehemann Dan meldeten sich in den Kommentaren noch zahlreiche UK-Stars zu Wort und bekundeten ihr Beileid. So hinterließ beispielsweise Geordie Shore-Star Vicky Pattison (33) ein Herz-Emoji, Model Jessica Hayes schrieb zudem: "Ich schicke dir so viel Liebe!"

Getty Images Jacqueline Jossa, Schauspielerin

Instagram / danosborneofficial Dan Osborne und Jacqueline Jossa

Instagram / jacjossa Jacqueline Jossa, Schauspielerin und Reality-TV-Star

