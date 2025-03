Jacqueline Jossa und Dan Osborne verkünden Beziehungspause

Seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte über eine Beziehungskrise zwischen den britischen TV-Bekanntheiten Jacqueline Jossa und Dan Osborne. Die beiden sind seit acht Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Doch vor wenigen Wochen wurde Dan in einem separaten Haus, ganz in der Nähe des Familienanwesens, gesehen. Offenbar ist der Realitystar also ausgezogen. Nun bringen die beiden Licht ins Dunkel. In einem gemeinsamen Statement, das The Sun vorliegt, lassen sie verlauten: "Jacqueline und Dan regeln die Dinge privat und haben sich entschieden, ihr Leben und ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Sie bitten um Respekt und Privatsphäre, während sie dies gemeinsam durchstehen."

Die beiden gehen offenbar durch eine waschechte Liebeskrise. Doch das Wohl ihrer Kinder steht weiterhin an oberster Stelle, wie sie verdeutlichen: "Ihre Kinder haben weiterhin oberste Priorität und werden von beiden Elternteilen mit Liebe und Fürsorge versorgt – daran wird sich nie etwas ändern." Ein Insider gewährt dem britischen Magazin weitere Einblicke. "Jacqueline und Dan arbeiten an einer einvernehmlichen Lösung und haben noch keine konkrete Entscheidung über die Zukunft ihrer Beziehung getroffen", will die Quelle wissen. Gibt es also vielleicht noch Hoffnung auf eine Versöhnung? Momentan steht laut dem Informanten jedoch erst einmal fest, dass sie getrennt leben und sich "eine Auszeit voneinander nehmen".

Jacqueline und Dan lernten sich 2013 bei einer Preisverleihung kennen und heirateten 2017 in einer glanzvollen Zeremonie in Cheshire. Ihre Beziehung meisterte zahlreiche Höhen und Tiefen, darunter auch heftige öffentliche Gerüchte über Dans angebliche Affären. In der Vergangenheit hatte Jacqueline betont, dass sie auf die Stärke ihrer Familie vertraue und alles tun wolle, um diese zu bewahren. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin widmet sich Jacqueline seit Jahren auch ihrer Familie, während Dan als Fitnesstrainer und Unternehmer tätig ist. Trotz der aktuellen Trennung hoffen beide offensichtlich auf eine einvernehmliche Lösung für die Zukunft.

Instagram / jacjossa Dan Osborne und Jacqueline Jossa mit ihren zwei Töchtern und Dans Sohn

Instagram / danosborneofficial Dan Osborne und Jacqueline Jossa mit ihren Kindern im September 2022

