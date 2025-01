Haus wird verkauft: Sind Jacqueline Jossa und Dan getrennt?

Jacqueline Jossa, bekannt aus der britischen Serie "EastEnders", und ihr Ehemann Dan Osborne stehen derzeit im Zentrum von Trennungsgerüchten. Der Grund: Das Paar, das seit acht Jahren verheiratet ist und zwei gemeinsame Töchter hat, soll Berichten zufolge sein Anwesen für umgerechnet rund 1,9 Millionen Euro in Essex zum Verkauf angeboten haben. Jacqueline sei laut einem Insider total "schockiert, verletzt und verärgert" über die Spekulationen um ein mögliches Liebes-Aus. Trotz der Gerüchte betonte die Quelle gegenüber The Sun: "Ja, sie verkaufen das Haus, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht mehr zusammen sind." Jacqueline und Dan selbst äußerten sich bisher nicht öffentlich zu den Berichten.

Zusätzlich zu den aktuellen Spekulationen um ein Liebes-Aus sorgt Gabby Allen für zusätzliche Aufregung – sie feierte diesen Monat ihr Comeback bei "Love Island: All Stars" und rückte damit wieder ins Rampenlicht. Gerüchte um eine angebliche Affäre zwischen Dan und Gabby hatten Jacqueline in der Vergangenheit belastet, obwohl diese Anschuldigungen stets von beiden Seiten dementiert wurden. "Jacqueline hat ihr Bestes gegeben, um die Gerüchte um Dan und Gabby zu vergessen, da es ihnen damals so viel Schmerz bereitet hat. Sie hat beschlossen, die Sache mit Dan noch einmal zu versuchen und alles hinter sich zu lassen", so erklärte ein Freund der 32-Jährigen gegenüber Ok!.

Jacqueline und Dan haben in den letzten Jahren einige Höhen und Tiefen erlebt, die sie wohl fester zusammenschweißten. Die zwei hatten sich 2014 kennengelernt und bereits ein Jahr später ihre erste gemeinsame Tochter Ella auf der Welt willkommen geheißen. 2017 gaben sie sich im Rahmen einer romantischen, luxuriösen Zeremonie in Cheshire das Jawort und bekamen im Jahr darauf ihre zweite Tochter Mia. Aus seiner vorherigen Beziehung mit Megan Tomlin hat Dan seinen Sohn Teddy, der mittlerweile elf Jahre alt ist.

Instagram / jacjossa Dan Osborne und Jacqueline Jossa mit ihren zwei Töchtern und Dans Sohn

Instagram / danosborneofficial Dan Osborne und Jacqueline Jossa mit ihren Kindern im September 2022

