Nach Hausverkauf: Jacqueline Jossa wird ohne Ehering gesehen

Jacqueline Jossa wurde am Dienstag ohne ihren Ehering gesehen, als sie ein Fitnessstudio in Essex verließ – das zeigen Schnappschüsse, die The Sun vorliegen. Die "EastEnders"-Bekanntheit schien nach ihrem Trainingsprogramm nachdenklich. Ihr Mann Dan Osborne betrat das Gym erst nach seiner Partnerin, die beiden erschienen also getrennt voneinander. Ein Detail, das die Gerüchte um eine mögliche Ehekrise weiter befeuert – vor allem, weil das Paar kürzlich sein gemeinsames Haus zum Verkauf angeboten hat.

Obwohl die 32-Jährige an diesem Tag keinen Ehering trug, beteuerten Insider, dass an den Trennungsgerüchten nichts dran sei. Laut einer Quelle seien sowohl Jacqueline als auch Dan "schockiert" und "verletzt" von den anhaltenden Spekulationen. "Ja, es ist wahr, dass sie ihr Haus verkaufen, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht mehr zusammen sind", erklärte der Insider gegenüber dem Newsportal und stellte klar: "Sie sind damit beschäftigt, ihr tägliches Familien- und Arbeitsleben zu jonglieren, wie die meisten Eltern im ganzen Land."

Jacqueline und Dan haben in den vergangenen Jahren mehrere stürmische Phasen durchlebt – immer wieder waren Vorwürfe der Untreue aufgekommen. Dennoch scheinen sie fest entschlossen, alle Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Ihre Beziehung begann 2014, und nur wenige Jahre später folgte die luxuriöse Hochzeit in Cheshire. Ihre erste Tochter Ella kam 2015 zur Welt, gefolgt von Mia 2018. Aus seiner vorherigen Beziehung brachte Dan außerdem seinen älteren Sohn Teddy mit in die Ehe.

Getty Images Jacqueline Jossa and Dan Osborne bei der "Sonic The Hedgehog"-Premiere in London im Dezember 2024

Instagram / jacjossa Dan Osborne und Jacqueline Jossa mit ihren zwei Töchtern und Dans Sohn

