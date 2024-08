Seltener Anblick: Jacqueline Jossa und Dan urlauben mit Kids

Jacqueline Jossa und ihr Ehemann Dan Osborne wurden nach Monaten zum ersten Mal wieder zusammen gesehen – auf einem sonnigen Beachtrip in Marbella. Auf aktuellen Schnappschüssen, die OK! vorliegen, ist zu sehen, wie die "EastEnders"-Darstellerin und der ehemalige "TOWIE"-Star mit ihren Kindern Ella und Mia sowie Dans Sohn Teddy eine kleine Auszeit in Spanien genießen. Weitere Aufnahmen zeigen, wie die Familie sich auf aufblasbaren Rutschen vergnügt und ausgiebig im Meer planscht, wobei alle vorbildlich Schwimmweste tragen.

Die 31-Jährige präsentierte sich dabei stolz im Bikini und tropisch gemusterten Shorts – und schien die Zeit am Strand äußerst zu schätzen. Noch vor wenigen Wochen hatte sie offen über ihre Unsicherheiten in Bezug auf ihren Körper gesprochen. Auf Instagram postete Jacqueline ein Bild, auf dem sie in einem gestreiften Kleid ein Getränk genießt, und schrieb dazu: "Wenn dein Kind ein Foto von dir macht und sagt, du siehst wunderschön aus. Manchmal denke ich zu viel über meinen Bauch oder Arme nach, aber sie sehen eine wunderschöne Mama und ich liebe das!"

Jacqueline hat in der Vergangenheit immer wieder Kritik für ihre Figur einstecken müssen. Heute zeigt sich die Schauspielerin selbstbewusst und betont, dass sie sich nicht dem Druck beugen wolle, Gewicht zu verlieren, um anderen zu gefallen. Die zweifache Mama spricht oft über die Wichtigkeit eines positiven Körperbildes, besonders im Hinblick auf ihre Töchter. Während eines Urlaubs im Jahr 2022 postete Jacqueline ein Social-Media-Video, in dem sie mit Mia und Ella am Pool tanzt."Meine Mädchen schauen immer zu! Ich muss vorsichtig sein, wie ich über mich spreche", erklärte sie damals. Jacqueline wird bald wieder dauerhaft in der britischen Seifenoper "EastEnders" zu sehen sein, nachdem sie in diesem Jahr schon kurzzeitig in ihre Rolle als Lauren Branning zurückgekehrt war.

Instagram / jacjossa Dan Osborne und Jacqueline Jossa mit ihren Kindern

Getty Images Jacqueline Jossa

Wie findet ihr es, dass Jacqueline und Dan so wenig von ihrem Familienleben teilen? Gut, ich würde das genauso machen. Na ja, ich würde mir schon häufiger Einblicke wünschen. Ergebnis anzeigen



