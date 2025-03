Jacqueline Jossa äußert sich zur Beziehungspause mit Dan

Jacqueline Jossa, bekannt aus der Serie "EastEnders", und ihr Ehemann Dan Osborne haben bestätigt, dass sie nach acht Jahren Ehe eine Beziehungspause eingelegt haben. Die Nachricht wurde vor einer Woche öffentlich, und nun hat sich Jacqueline erstmals dazu geäußert. Auf Instagram wies sie die wachsende Spekulation um eine endgültige Trennung mit deutlichen Worten zurück: "Daniel und ich reden ständig miteinander, es gibt keinen großen Streit, hört auf, danach zu suchen." Zudem betonte sie, dass sie trotz der schwierigen Situation als Team für ihre Kinder Ella und Mia arbeiten.

Zuletzt wurden immer mehr Gerüchte in den sozialen Medien laut, dass Dan die Ehe beendet habe, um eine neue Romanze zu beginnen. Zudem soll er ein Haus in der Nähe des Anwesens gekauft haben, in dem Jacqueline mit den gemeinsamen Kindern wohnt, und dort auch schon eingezogen sein. Auch darauf geht sie in ihrem Statement ein. "Er hat ein Haus zu Investitionszwecken gekauft. Man muss immer versuchen, jemanden zum Opfer und jemanden zum Bösewicht zu machen, was einfach nicht der Fall ist. Wir sind ein Team und bemühen uns, unsere wunderschönen Kinder zu versorgen", macht sie deutlich.

Nachdem Dan vor wenigen Wochen in einem separaten Haus gesehen wurde, begann die Gerüchteküche über eine Trennung zu brodeln. "Jacqueline und Dan regeln die Dinge privat und haben sich entschieden, ihr Leben und ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Sie bitten um Respekt und Privatsphäre, während sie dies gemeinsam durchstehen", erklärten sie damals in einem Statement gegenüber The Sun. Ein Insider behauptete damals, dass sie zwar eine Liebeskrise durchmachen, sich aber noch nicht endgültig für eine Trennung entschieden haben: "Jacqueline und Dan arbeiten an einer einvernehmlichen Lösung und haben noch keine konkrete Entscheidung über die Zukunft ihrer Beziehung getroffen."

Getty Images Jacqueline Jossa, TV-Bekanntheit

