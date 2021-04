Gianluca stand bei The Biggest Loser nicht zum ersten Mal vor der Kamera. Der Rheinländer war in der aktuellen Staffel der Abnehmshow dabei – und mauserte sich dabei zu einem der Favoriten. Bis zum Finale hatte er eine radikale Veränderung durchgemacht – und sein altes Ich weit hinter sich gelassen. Vor seiner Zeit in dem Camp hatte er sich allerdings auch schon für die Liebe ins Fernsehen gewagt – sein Auftritt bei First Dates wurde nun noch einmal ausgestrahlt!

Gianluca traf in der vergangenen Folge der Kuppelshow auf Single-Mann Tobi. Die Aufzeichnung liegt allerdings schon ein Weilchen zurück. "Das ist mein erstes Date. Ich hatte so etwas noch nie", war der 23-Jährige sichtlich aufgeregt. Doch als er dem Darmstädter gegenüber stand, wollte der Funke einfach nicht überspringen. "Er war optisch nicht mein Fall, vom Charakter war er mir zu feminin", gab Gianluca offen zu. Trotzdem verstanden sich die beiden auf freundlicher Basis sehr gut – für ein weiteres Treffen reichte es allerdings auf beiden Seiten nicht.

Nach der Ausstrahlung meldete sich Gianluca auf Instagram zu Wort – und appellierte an seine Community: Sie müsste die Produktion dazu bringen, ihm eine zweite Chance in dem Format zu geben. "Weil wie ich damals aussah, geht gar nicht", findet er. Vor wenigen Wochen hatte er zudem deutlich gemacht, dass er aktiv auf der Suche nach einem Mann sei. "80 Prozent meiner Nachrichten sind einfach von Frauen. Männer, wo seid ihr? I'm single like a pringle!", hatte Gianluca auf seinem Account betont.

Anzeige

Instagram / gianluca_thebiggestloser2021 Gianluca, April 2021

Anzeige

SAT.1/Melanie Frenzel "The Biggest Loser"-Kandidat Gianluca

Anzeige

Instagram / gianluca_thebiggestloser2021 Gianluca, März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de