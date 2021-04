So sehr hat sich Gianluca durch seine The Biggest Loser-Teilnahme verändert! Der Kölner nahm an der jüngsten Staffel der Abnehm-Show teil – und schaffte es mit viel Disziplin sogar bis ins Finale. Auch nach dem Abschluss der Sendung arbeitet der 23-Jährige weiterhin fleißig an seiner Fitness und hält seine Community im Netz dabei immer auf dem Laufenden. Dort wirft er nun noch mal einen Blick zurück auf sein altes Ich.

Auf Instagram stellt er ein Foto aus der Zeit vor "The Biggest Loser" einem aktuellen gegenüber – und sein Diäterfolg wird dabei nur allzu deutlich! "Dass ich irgendwann noch mal so aussehen werde, hätte ich niemals gedacht. Als ich nach Naxos gereist bin, dachte ich, dass ich nach zwei Wochen nach Hause fahre", resümiert der Rheinländer. Doch sein Ehrgeiz sei von Woche zu Woche gewachsen. "Aktuell wiege ich 83,2 Kilo und bin superzufrieden und verfolge das Ziel, immer unter 85 zu bleiben", erklärt er seinen Followern.

Genauso stolz zeigte sich vor einigen Tagen seine einstige Mitstreiterin Jessica auf ihrem Account. "Wollte euch noch mal schmackhaft machen, wie ich früher aussah und wie ich jetzt aussehe", schrieb sie zu einer Vorher-Nachher-Collage. So viel wie früher wolle sie nie wieder wiegen – es sei "grauenhaft", sich so zu sehen, gibt sie ehrlich zu.

Instagram / gianluca_thebiggestloser2021 Gianluca, "The Biggest Loser"-Finalist

© SAT.1/Julia Feldhagen Gianluca im "The Biggest Loser"-Finale

Instagram / jessica_thebiggestloser2021 "The Biggest Loser"-Bekanntheit Jessica

