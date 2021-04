Dank The Biggest Loser konnte Gianluca in ein neues Leben starten! Mehr als 55 Kilo hatte der Kölner im Laufe der Show verloren und lässt sich auch nach dem Finale von kleinen Rückschlägen nicht unterkriegen. Neben dem neugewonnenen aktiveren Lifestyle und Selbstbewusstsein fehlt dem Kinderpfleger nun aber offenbar noch eine Kleinigkeit zum Glück: Der Single-Mann will endlich einen Partner an seiner Seite und verkündete das jetzt auch im Netz!

In seiner Instagram-Story wandte sich Gianluca mit einem Aufruf an seine Fans. Dem 23-Jährigen war nämlich etwas aufgefallen: "80 Prozent meiner Nachrichten sind einfach von Frauen. Männer, wo seid ihr? I'm single like a pringle!", beschwerte sich der Liebessuchende und betonte mit Nachdruck, dass er endlich einen Mann wolle. Einen weiteren Beitrag untermalte der unglückliche Single auch direkt mit dem Hit "Boyfriend" der Sängerin Mabel und einem "Wo bist du"-Sticker.

Im Gegensatz zu Gianluca hatten einige seiner "Biggest Loser"-Kollegen mehr Erfolg in Sachen Liebe. Seine Mitstreiter Jessi und Benny haben ihr Liebesglück bereits gefunden und auch bei dem diesjährigen Gewinner Ole hat Amor schon zugeschlagen. Der Finalist Luca ist zwar ebenfalls noch solo, aber momentan auch nicht wirklich auf Liebessuche.

Gianluca, "The Biggest Loser"-Finalist

Gianluca, März 2021

"The Biggest Loser"-Jessica mit ihrem Freund

