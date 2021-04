Verschiedene Schwindler versuchen aus DMX' (✝50) Tod Kapital zu schlagen. Der Rapper ist am vergangenen Freitag im Alter von 50 Jahren verstorben. Zuvor hatte er nach einer schweren Überdosis einige Tage im Krankenhaus gelegen. Im Netz gedenken viele Kollegen und Fans dem Musiker mit rührenden Posts. Doch diese Trauer wollen einige Menschen nun ausnutzen: Betrüger rufen im Namen von DMX' Familie zu falschen Spendenaktionen auf.

Auf verschiedenen Seiten werden Fans zurzeit gebeten, für die Familie von Earl Simmons – wie DMX mit bürgerlichem Namen heißt – zu spenden. Angeblich soll so die Beerdigung der Raplegende bezahlt werden. DMX' Angehörige machten nun aber gegenüber TMZ deutlich, dass sie nichts mit diesen Spendenaufrufen zu tun haben. Seine Familie habe selbst keinerlei Spendenaktion ins Leben gerufen. Alle Netzbeiträge, in denen etwas anderes behauptet wird, seien fake.

Auch vor einer weiteren Betrugsmasche will DMX' Familie seine Fans warnen. Neben den falschen Spendensammlungen machen im Netz zurzeit auch Posts die Runde, in denen vermeintliche Erinnerungsstücke des "X Gon' Give It To Ya"-Interpreten zum Verkauf angeboten werden – angeblich ebenfalls, um Geld für die Familie zu sammeln. Doch auch damit haben seine Liebsten nichts zu tun.

Getty Images Rapper DMX





