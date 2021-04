Ob Sina (gespielt von Valea Scalabrino, 30) ihrem Freund diese Aktion verzeihen kann? Nachdem die Unter uns-Traumehe von der Ärztin und ihrem Ex Bambi (Benjamin Heinrich, 36) gescheitert war, schien sie mit ihrem neuen Partner Luke (Jakob Graf, 38) richtig glücklich zu sein. Das Problem: Die Eifersucht des Kampfsportlers. Er möchte Sina auf ewig an sich binden und hat hierzu einen heftigen Schritt gewagt: Luke wünscht sich ein Baby mit der Brünetten und hat deshalb ihre Antibabypille manipuliert. Das bekommt Sina jetzt raus und schickt den Lockenkopf in die Wüste.

Sina platzt in ein Streitgespräch zwischen Luke und Vivien (Sharon Berlinghoff, 25) rein. Die Arzthelferin hat von der miesen Aktion Wind bekommen und will Luke zur Rechenschaft ziehen. Zwar kann der Sportler Vivi zunächst davon abbringen, Sina die Wahrheit zu erzählen – dann fliegt das Ganze aber doch auf. "Ich habe dich angelogen", gesteht Luke seiner Freundin – und die weiß offenbar direkt, um was es geht. "Du hast also doch meine Pille manipuliert", schlussfolgert sie und bricht in Tränen aus. Schreiend zieht sie einen Schlussstrich unter die Beziehung.

Die "Unter Uns"-Fans sind froh, dass das Drama zwischen Luke und Sina ein Ende nimmt. "Sina ist so naiv, was Luke betrifft und fällt immer wieder auf seine Lügen und Ausreden rein", ärgert sich ein Zuschauer der RTL-Vorabendserie auf Instagram. Einige hoffen nun auf ein Happy End mit ihrem Ex. Bambi hatte der Mutter seiner Tochter immerhin vor wenigen Folgen gebeichtet, noch immer Gefühle für sie zu haben.

TVNow/ Stefan Behrens Sina (Valea Scalabrino) und Luke (Jakob Graf) in einer "Unter uns"-Szene

TVNOW / Stefan Behrens Luke (Jakob Graf) und Sina (Valea Scalabrino) bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Luke (Jakob Graf), Sina (Valea Scalabrino) und Bambi (Benjamin Heinrich) mit Noah und Amelie

