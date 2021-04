Drum prüfe, wer sich ewig bindet! Jacky Wruck (22) lässt es jedenfalls langsam angehen. Im vergangenen Jahr gewann sie die 15. Staffel von Germany's next Topmodel und startete anschließend als Model durch. Zuletzt sorgte die Brünette für Schlagzeilen, weil sie versucht, auf juristischem Wege aus dem Vertrag mit der Agentur von Günther Klum (75) herauszukommen. Und auch in Liebesdingen scheint Jacky ihre Ungebundenheit zu schätzen. Jedenfalls lässt sie sich auf der Suche nach Mr. Right nicht unter Druck setzen.

Frisch geduscht und im Bademantel meldete sich das Model jetzt mit offenen Worten in ihrer Instagram-Story bei ihren Followern: "Ich bin Single und war auch schon immer Single! Somit war ich noch nie in einer festen Beziehung." Das schließe jedoch keineswegs aus, dass sie sexuelle Erfahrungen gesammelt habe, betonte das amtierende Topmodel. Eigentlich halte sie ihr Liebesleben strikt privat, doch es sei ihr wichtig gewesen, an dieser Stelle ein Zeichen zu setzen.

Denn gemäß ihrer Wahrnehmung herrsche ein starker Druck auf junge Menschen, sich in eine feste Partnerschaft zu fügen, schilderte sie ihre Beweggründe: "Aber es ist meine Entscheidung und ich lasse mich nicht von der Gesellschaft dazu zwingen, eine Beziehung haben zu müssen." Es ärgere sie, dass man andernfalls schnell als anormal oder unvermittelbar gelte.

Instagram / jacky.gntm2020.official Siegerin Jacky nach dem "Germany's next Topmodel"-Finale 2020

Instagram / jacky.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Jacky

Instagram / jackywruck Jacky in Santa Monica

