Jacky Wruck ist sehr dankbar für ihre Karriere nach GNTM

Jacky Wruck (24) ist auch nach Germany's next Topmodel weiterhin erfolgreich! Die damals 21-Jährige hatte 2020 die 15. Staffel von Heidi Klums (50) Castingshow gewonnen: Im Finale hatte sie sich gegen Sarah Posch (23), Maureen Ugodi und Lijana Kaggwa durchgesetzt. Rund drei Jahre nach ihrem TV-Triumph führt die rothaarige Beauty die Karriere, von die sie immer geträumt hat. Im Promiflash-Interview brachte sie deshalb ihre große Dankbarkeit zum Ausdruck!

Am Rande der Show von Kilian Kerner auf der Berliner Fashion Week berichtete Jacky gegenüber Promiflash, dass sie sich trotz der Pandemie im Business durchgesetzt habe. "Ich bin extrem dankbar, dass ich trotzdem in dieser Branche geblieben bin und trotzdem meinen Weg gehen konnte", betonte sie. Sie habe sich inzwischen einen Kundenstamm aufgebaut, auf den sie sehr stolz sei – darunter seien nämlich vor allem vegane Marken und Jobs, mit denen sie sich für den Tierschutz stark machen könne.

Ihre Zukunft sehe Jacky auch weiterhin in der Modelbranche – und für 2024 habe sie schon ein paar große Pläne! "Ich habe den einen oder anderen Traum, der nächstes Jahr in Erfüllung gehen wird – aber das sind leider noch Sachen, über die ich noch nicht reden darf", deutete sie an.

