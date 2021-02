Wie stehen Aminas Chancen auf den Sieg bei Germany's next Topmodel 2021? Die Berlinerin schaffte am Donnerstag den Einzug in Heidi Klums (47) Top 19. Bisher ist sie in der Castingshow kaum aufgefallen – weder negativ noch positiv. Und trotzdem sticht sie den Fans wegen einer Sache nun ins Auge: Einige glauben nämlich, sie könnte glatt als Jacky Wrucks (22) Zwilling durchgehen – ein echtes Kompliment! Immerhin hat die die Vorjahres-Staffel gewonnen.

"Mir ist aufgefallen, dass voll viele meinen, ich sehe aus wie Jacky oder habe Ähnlichkeit mit Jacky, also der letzten Gewinnerin", erzählte die 21-Jährige in ihrer Instagram-Story. Und tatsächlich lassen sich beim direkten Vergleich einige optische Parallelen festmachen. Beide haben einen süßen Schmollmund und auch ihre Augen- und Nasenpartie unterscheidet sich kaum. Amina ist davon aber nicht überzeugt, wie sie betonte: "Ich finde das irgendwie gar nicht."

Vielleicht ist es aber auch Jackys kupferrote Haarpracht, die sie noch an der Lookalike-Theorie zweifeln lässt. Da in der kommenden Woche das große GNTM-Umstyling ansteht, könnte sich das schnell ändern – vorausgesetzt Heidi ist der Meinung, dass Amina die Farbe genauso gut steht wie ihrem vermeintlichen Klon. Jacky selbst trägt ihr Haar mittlerweile übrigens wieder in einem dunklen Braun.

Instagram / jacky.gntm2020.official Siegerin Jacky nach dem "Germany's next Topmodel"-Finale 2020

Instagram / amina.gntm2021.official Amina, Kandidatin bei GNTM 2021

Instagram / jackywruck Jacky Wruck, Model

