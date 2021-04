Queen Elizabeth II. (94) gönnt sich keine Pause. In der vergangenen Woche verstarb ihr geliebter Ehemann Prinz Philip im Alter von 99 Jahren. Eigentlich wird den Royals nach so einem Schicksalsschlag eine zweiwöchige Trauerzeit eingeräumt – Ihre Majestät scheint diese aber nicht in Anspruch nehmen zu wollen: Bereits vier Tage nach Philips Ableben arbeitet sie wieder. Jetzt nahm die Queen einen weiteren öffentlichen Termin wahr.

Die Großmutter von Prinz Harry (36) und Prinz William (38) nimmt ihre königliche Pflichten wieder auf. Wie The Sun berichtete, absolvierte sie ihr zweites öffentliches Engagement nach dem Tod ihres Gatten. Die Queen begrüßte ihren neuen Lord Chamberlain – den leitenden Beamten des britischen Hofes – Andrew Parker in seinem Amt. Ihm zu Ehren wurde im Schloss Windsor eine Zeremonie abgehalten. Parker wird ihm Rahmen seiner Rolle als höchster Beamter im königlichen Haushalt die Beerdigung von Prinz Philip überwachen.

Parkers Anstellung wurde im sogenannten Gerichtsrundschreiben festgehalten. Dabei handelt es sich um ein offizielles Protokoll, in dem die durchgeführten Pflichten der Monarchin oder des Monarchen aufgeführt werden. "Lord Parker von Minsmere hatte heute eine Audienz bei der Königin", hieß es darin.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in London 2011

Getty Images Die Queen und Prinz Philip

Getty Images Die Queen und Prinz Philip vor der St. Paul's Cathedral in London 2015

