Prinz Harry (36) hat die lange Reise aus den USA nach Großbritannien auf sich genommen – und das ohne die schwangere Herzogin Meghan (39). Der traurige Grund: Sein geliebter Großvater Prinz Philip (✝99) ist verstorben und wird am kommenden Samstag im Rahmen einer kleinen Trauerfeier beerdigt. Doch wie lange wird sich der Enkel von Queen Elizabeth II. (94) in Großbritannien aufhalten? Harry plant offenbar, direkt nach Philips Beerdigung abzureisen.

"Ich glaube, Harry wird unbedingt zu Meghan zurückkehren wollen, sobald die Beerdigung vorbei ist", vermutete die Royal-Expertin Ingrid Seward jetzt gegenüber Us Weekly. Sie könne sich sogar vorstellen, dass der Bruder von Prinz William (38) die Heimreise in die USA noch am Datum der Trauerfeier antritt. "Er wird wahrscheinlich am nächsten Tag oder vielleicht sogar schon am Samstag wieder nach Kalifornien zurückkehren", meinte Ingrid.

Aufgrund der Gesundheitslage könnte Harry bei diesen Plänen allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht werden: Der 36-Jährige muss sich nämlich nach den aktuell geltenden Corona-Auflagen auch nach seiner Rückkehr in die USA in häusliche Isolation begeben. Es könnte also noch etwas dauern, bis Harry, Meghan und der kleine Archie ihr Wiedersehen feiern können...

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry im Februar 2020

Getty Images Prinz Harry im September 2019

