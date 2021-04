Diese traurige Nachricht ging um die ganze Welt: Am vergangenen Freitag ist Prinz Philip (✝99), der Gatte von Queen Elizabeth II. (94), auf Schloss Windsor verstorben. Kommenden Samstag soll der Herzog von Edinburgh nun beigesetzt werden. In einem detaillierten Statement kündigte der Palast jetzt an, wie Philips Trauerfeier vonstattengehen wird. Tatsächlich fällt die Zeremonie schlichter und intimer aus, als man von einem derart wichtigen royalen Ereignis erwarten würde...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de