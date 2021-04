Mega-Erfolg für Jan Zimmermann und Tim Lehmann! Mit ihrem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette" begeistern die Webstars seit Jahren ihre Fans. Ganz sachlich aber auch humorvoll gehen die beiden dort mit Jans Tourette-Erkrankung um – und erreichen damit über zwei Millionen Abonnenten. Jetzt wollen die zwei Kumpel beweisen, dass sie es auch in puncto Liebe drauf haben: Jan und Tim bekommen eine eigene Datingshow!

Das berichtet jetzt das Presseportal. Das Format der beiden soll ganz passend "Gewitter im Herz" heißen und sich um das Thema Dating mit Handicap drehen – am Beispiel von Jan selbst. In einer Art Bootcamp soll der Netz-Star in sechs Episoden Flirt-Methoden testen und so zum Profi werden. Unter anderem besucht er einen Liebes-Coach und eine Domina – sein Kumpel Tim unterstützt ihn dabei. Ab dem 28. Mai sollen wöchentlich zwei Folgen auf Joyn abrufbar sein.

Scheint ganz, als würde Jan nicht mehr lange auf dem Singlemarkt verweilen wollen. Im März 2020 hatte das hingegen noch ganz anders ausgesehen: Gegenüber Promiflash hatte der YouTouber damals verraten, nicht an einer Romanze interessiert zu sein: "Also so für eine Beziehung... Lust hätte ich momentan nicht!", hatte er betont.

Jan Zimmermann, YouTuber

Tim Lehmann und Jan Zimmermann, YouTuber

Tim Lehmann und Jan Zimmermann, "Gewitter im Kopf"

